Unai Emery é o novo treinador do Villarreal

Emery, de 48 anos, estava desempregado desde novembro do ano passado, quando deixou o Arsenal, e regressa a Espanha, onde já treinou o Sevilha, o Valência, o Alméria e o Lorca. No seu currículo, tem também passagens pelo Paris Saint-Germain e pelo Spartak Moscovo.O treinador espanhol sucede ao seu compatriota Javier Calleja, que esteve um ano e meio no comando do Villarreal, tendo terminado a "La Liga" no quinto posto, garantindo um lugar na fase de grupos da Liga Europa da próxima época.Durante a sua carreira, Emery, que nas últimas semanas chegou a ser apontado pela imprensa português como o possível novo treinador do Benfica, conquistou três Ligas Europa, um campeonato francês e duas Taças de França.

A sua apresentação está agendada para a próxima segunda-feira, no El Madrigal.