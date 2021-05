Valência despede treinador Javi Gracia e faz regressar Voro

Com quatro jornadas por disputar no campeonato espanhol, o Valência ocupa o 14.º lugar, com 36 pontos, seis acima da zona de despromoção.Javi Gracia, de 51 anos, pegou na equipa "che" no início da temporada e abandona o clube depois de uma derrota caseira com o FC Barcelona (3-2) e com um registo de apenas três pontos conquistados nos últimos 18 possíveis.A estreia de Voro será em 9 de maio, na receção ao Valladolid, um rival direto pela manutenção, em encontro da 35.ª jornada da liga espanhola.