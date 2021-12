Valência ganha em Vigo e já é oitavo na liga espanhola

Após três empates, o Valência regressou aos triunfos, num jogo em que teve algum ascendente, mas com boa réplica dos galegos.



Iago Aspas abriu o marcador, aos 11 minutos, e lesionou-se de seguida, para ser substituído aos 16, para desespero do treinador Eduardo Coudet, que assim perdia o seu homem mais influente.Hugo Duro fez o primeiro do Valência, aos 19, com o jogo ainda a pender ligeiramente para o Celta, e chegou à vitória aos 53, através de Maxi Gómez.Gonçalo Guedes só foi utilizado na equipa valenciana aos 83 minutos, entrando para o lugar do angolano Hélder Costa.





Rayo continua imparável







O Rayo Vallecano consolidou o sexto lugar, com o 1-0 ao Espanyol, o Elche sai da zona de despromoção, com 3-1 ao Cádiz e o lanterna-vermelha conseguiu um ponto precioso, na receção ao Osasuna, que terminou sem golos.



Na capital espanhola, o Rayo Vallecano, deu um passo importante na sua consolidação na zona europeia, batendo por 1-0 o Espanyol.



O autogolo do uruguaio Leandro Cabrera, aos 53 minutos, valeu os três pontos ao Rayo, que contou com o luso Kevin Rodrigues nos últimos três minutos.





Nas contas de despromoção, o Elche superou o Cádiz e saltou de antepenúltimo para 16.º, já fora da zona vermelha, onde continua o seu adversário deste jogo.O Cádiz tem apenas 12 pontos, mais dois que o Getafe, que joga esta segunda-feira com o Athletic Bilbau, e quatro que o Levante, que ainda não ganhou esta época - todos os seus pontos correspondem a empates.O antigo setubalense Ruben Vezo, radicado há sete épocas em Valência, foi titular na defesa do Levante.