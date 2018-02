Valência reassume terceiro lugar da Liga espanhola

Mário Aleixo - RTP 12 Fev, 2018, 08:13 / atualizado em 12 Fev, 2018, 08:13 | Espanha

Ao fim de seis jogos, o Valência, com Gonçalo Guedes e Rúben Vezo no "onze", beneficiou de dois erros do árbitro David Devié, que invalidou um golo ao Levante e descobriu uma grande penalidade num alegado derrube de Róber Pier, regressando aos triunfos e reassumindo o terceiro lugar, entregue no sábado ao Real Madrid.



Santi Mina, aos 17 minutos, colocou o Valência em vantagem, ao responder de cabeça a um canto cobrado por Dani Parejo, mas Sérgio Postigo, aos 18, empatou, na sequência de um canto curto de José Campaña, que já representou o FC Porto.



O Levante marcou aos 64 minutos por Coke, na sequência de um pontapé de canto, mas o árbitro entendeu que houve uma falta prévia ao cabeceamento do defesa e não sancionou o golo.



Praticamente na jogada seguinte, o Valência desfez a igualdade e chegou à vantagem pelo argentino Luciano Vietto, aos 65 minutos, na sequência de uma jogada individual de Carlos Soler, que contou ainda com um desvio de Santi Mina.



O Valência aumentou para 3-1 na transformação de uma grande penalidade por Dani Parejo, aos 89 minutos, a punir um alegado derrube de Rober Pier ao italiano Simone Zaza, que não existiu.



Com os três pontos conquistados, o Valência reassumiu o terceiro lugar, agora com 43, mais um do que o Real Madrid e a 16 do líder FC Barcelona, que perdeu pela segunda vez pontos em casa, ao empatar a 0-0 com o Getafe.



Desde 19 de setembro de 2016 que os "blaugrana" não ficavam em branco num encontro em casa para o campeonato, mas, mesmo com o regressado Dembelé, não conseguiram ultrapassar o Getafe, que dispôs da última oportunidade do encontro, já nos descontos, num remate de longe do português Antunes.