Villarreal compromete acesso à Liga Europa

Mário Aleixo-RTP 18 Abr, 2017, 07:54 | Espanha

O Villarreal perdeu pontos na luta pelo acesso direto à Liga Europa ao perder por 2-1 com o Alavés, em jogo da 32ª jornada da liga espanhola de futebol.



No final do primeiro tempo, a equipa comandada por Fran Escribá perdia já por 2-0 (golos de Ibai Goméz, aos 35 minutos, e de Rodrigo Ely, aos 45), tendo encurtado a desvantagem apenas aos 70 minutos pelo congolês Cédric Bakambu.



Ainda em quinto lugar no campeonato espanhol de futebol, que garante o acesso direto à Liga Europa, o Villarreal ficou agora com apenas mais um ponto do que o Athletic Bilbau, que este fim de semana bateu o Las Palmas por 5-1. O Alavés, por seu turno, subiu ao 11° lugar.