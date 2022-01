Villarreal e Atlético de Madrid empatam em jogo com liderança alternada

O argentino Ángel Correa colocou o Atlético de Madrid em vantagem aos 11 minutos, com um "chapéu" de 50 metros, mas o Villarreal deu a volta com golos de Pau Torres, aos 29, e Alberto Moreno, aos 58, em dois lances com culpas para o guarda-redes Jan Oblak.



O campeão Atlético de Madrid, já com o português João Félix em campo, puxou dos galões e chegou ao empate por intermédio de Geoffrey Kondogbia, aos 67 minutos, que viria a ser expulso aos 90+2, num lance em que também Gerónimo Rulli parece mal batido.



O Atlético de Madrid segue na quarta posição, com 33 pontos, a 16 do líder Real Madrid, que soma mais um jogo, enquanto o Villarreal é oitavo, com 29, a três do sexto lugar do FC Barcelona.