Villarreal o Valladolid e sobe ao 3.º lugar em Espanha

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 21 minutos, pelo médio nigeriano Samuel Chukwueze, e dilatou essa vantagem aos 37 minutos, por Pau Torres, numa primeira parte que dominou completamente.





Depois do intervalo chegou a esperada reação do lanterna-vermelha Valladolid, mas a equipa do Villarreal soube gerir muito bem a vantagem de dois golos e esteve até mais próximo de voltar a marcar, aos 64 minutos, quando Gerard Moreno introduziu a bola na baliza visitante, mas o videoárbitro acabou por não sancionar o que seria o terceiro golo.







Com este triunfo, o Valladolid subiu ao terceiro lugar da liga espanhola, com 15 pontos, só superado pela líder Real Sociedad, com 17, e pelo Real Madrid, que tem menos um jogo e é segundo classificado, com 16, enquanto o Valladolid segue em 20º lugar e último, com três pontos.