Zidane diz que regresso de Ronaldo é um alívio

Lusa 12 Set, 2017, 15:38 | Espanha

Espanhóis e cipriotas defrontam-se em Madrid, na quarta-feira, pelas 19:45 (hora em Lisboa), na ronda inaugural do Grupo H da ‘Champions’, que põe fim à ausência de Cristiano Ronaldo, que ainda vai ter de cumprir mais um jogo de castigo em ‘La Liga’, que o técnico francês espera que seja “a última”.



“Prefiro que o Cristiano esteja sempre connosco. Não podemos falar de dependência, o que quero é ter todos os jogadores à disposição e a poder jogar. Não traz só golos, é um jogador importante do plantel, um líder que quer sempre ganhar, e transmite-o aos demais”, apontou Zidane, em conferência de imprensa.



Quanto aos problemas com a justiça do ‘astro’ português, o técnico explicou que o avançado está “muito bem e concentrado no que tem de fazer, contente por voltar a jogar”.



Além do português, também o defesa francês Varane está “totalmente recuperado”, embora o avançado espanhol Asensio esteja em dúvida.



O Real Madrid começa na quarta-feira, no Santiago Bernabéu, a defesa do título da Liga dos Campeões, que conquistou nas últimas duas épocas, e Zidane referiu a “ambição” do plantel em ser o primeiro a conseguir vencer por três vezes seguidas.



“A pressão, no Real Madrid, sente-se até num amigável qualquer. Somos favoritos como muitas outras equipas na ‘Champions’. Sabemos o que temos de fazer para começar bem”, atirou o antigo jogador, que elogiou os cipriotas, uma equipa “com experiência”.