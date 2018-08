Abel Ferreira e Ricardo Horta acreditam na passagem do Sporting de Braga

Lusa Comentários 15 Ago, 2018, 15:19 / atualizado em 15 Ago, 2018, 15:19 | Liga Europa

Os minhotos empataram 1-1 na primeira mão da terceira pré-eliminatória, na Ucrânia, frente ao Zorya, com um golo de Ricardo Horta, e procuram garantir na quinta-feira, em casa, o acesso à fase seguinte.



"Temos de fazer um grande jogo, temos um conhecimento ainda maior do nosso adversário, mas, acima de tudo, estou convicto das nossas capacidades. Jogamos em casa e o nosso objetivo é sempre jogar para vencer do primeiro até ao último segundo", afirmou o treinador dos minhotos, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Questionado sobre se o Sporting de Braga é superior ao Zorya, Abel Ferreira disse que gosta que os seus jogadores "falem dentro de campo", mas admitiu ser "inegável" que os minhotos estão em vantagem face ao empate a um golo trazido da Ucrânia.



"Temos de saber conviver com os momentos de adversidade como no último jogo [Nacional], assim como, se marcarmos cedo, temos de manter o foco nas nossas tarefas e saber gerir as emoções e o lado mental, se assim for, e jogando bem, estamos mais perto de vencer", referiu o técnico.



Abel Ferreira quer um Braga "fiel" aos seus princípios de jogo, com uma entrada "forte e intensa, a ter bola, iniciativa de jogo, e a fazer golos", mas avisou para a importância de "um posicionamento defensivo muito forte" para fazer face "ao jogo mais vertical do adversário.



O técnico anunciou a titularidade de Dyego Sousa, depois de ter marcado dois golos e feito uma assistência na vitória por 4-2 frente ao Nacional, no domingo, na primeira jornada da I Liga.



O extremo Ricardo Horta, melhor marcador da equipa neste início de época (três golos, dois frente ao Nacional e um ao Zorya), disse que a equipa está avisada para "o jogo muito direto, de muitas segundas bolas e transições" do adversário, mas mostrou confiança e considerou que o Sporting de Braga tem "qualidade" suficiente para vencer os ucranianos.



"O Zorya é uma equipa muito competitiva e forte nos duelos, mas nós também temos os nossos pontos fortes e, certamente, vamos passar esta eliminatória", disse.



Sobre o bom arranque da equipa, notou que "ainda vai melhorar em muita coisa" e considerou que "o segredo é a união do grupo, que não desiste em momento algum estando a perder ou a ganhar: somos uma verdadeira família".



"Se sou uma referência? Trabalho sempre para ajudar a equipa, estou a ser recompensado pelos golos que tenho feito, mas trabalho para ajudar e é isso que vou continuar a fazer", sublinhou.



Questionado sobre a possibilidade de o Sporting de Braga ser campeão nacional, Ricardo Horta disse que "todos os jogadores e o ‘staff’ do clube têm esse sonho, já assumido pelo presidente".



"Sabemos que é difícil, mas estamos a trabalhar nesse sentido e a cada dia estamos mais perto desse sonho que o presidente tem", frisou.





O jogo entre o Sporting de Braga e o Zorya está marcado para quinta-feira, a partir das 20:30, no Estádio Municipal de Braga e vai ser arbitrado pelo macedónio Aleksandar Stavrev.