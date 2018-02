Abel Ferreira. "Terá de ser um jogo perfeito da nossa parte"

"Teremos que desafiar todas as probabilidades.Sabemos a força do nosso ataque ma sabemos, mais do que nunca, que teremos de ter uma muralha na defesa".



Apesar da derrota por 3-0 em França, Abel Ferreira acredita que uma partida perfeita do Sporting de Braga poderá colocar a equipa da cidade dos arcebispos na próxima fase da Liga Europa.