Adjunto de Silas aposta na qualidade do Sporting para vencer o LASK

"O plantel é bem capaz, tem muita qualidade e nesta altura era um erro pensar que o Sporting dá mais prioridade ao campeonato ou à Liga Europa. Estamos em outubro, ainda há muitos jogos e a ambição é ganhar todos. No final poderemos perceber o quão competitivos estivemos", afirmou o responsável técnico, em conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade.

Depois de uma derrota (3-2) com o PSV Eindhoven, na primeira jornada, os `leões` esperam corrigir o rumo e recolocarem-se na luta pelo topo do grupo. Pela frente está um adversário que também somou os três pontos na estreia e o adjunto do clube de Alvalade não hesitou em reconhecer a capacidade dos austríacos.

"Acreditamos que as equipas são mais competitivas quando são fiéis à sua forma de jogar. Neste momento, o LASK está a ter sucesso. Teve sucesso na primeira jornada e no campeonato da Áustria, acreditamos que vão ser fiéis à sua forma de jogar", afirmou, explicitando: "É uma equipa que vale sobretudo pela competitividade, que acredita sempre, com ambição, qualidade técnica e fisicamente é muito forte".

A nova equipa técnica do Sporting entrou com uma vitória por 1-0 sobre o Desportivo das Aves e estreia-se agora em Alvalade perante os seus adeptos.

O estádio `leonino` foi palco de vários episódios de contestação à equipa nos últimos desafios em casa, mas Emanuel Ferro -- que substitui Silas nas conferências de imprensa da Liga Europa devido ao facto de o líder não ter ainda o último nível de treinador -- mostrou-se confiante na sintonia entre a massa associativa e os jogadores.

"Esperamos que o público queira o mesmo que nós: mais e melhor. Essa é a ambição de um clube como o Sporting, dos jogadores, da equipa técnica e de toda a estrutura. A exigência é normal. Acreditamos que aquilo que vai acontecer no futuro vá ser melhor e, sendo melhor, acreditamos que os adeptos vão estar com um espírito positivo nesse apoio à equipa", assinalou.

Sem querer reivindicar "favoritismo" diante dos austríacos, o técnico adjunto dos `leões` reconheceu que o "espírito ficou melhor" no balneário pelo triunfo na partida anterior e que o objetivo passa por impor "um futebol mais atrativo" no Sporting.

O médio Eduardo reiterou a "responsabilidade" da equipa na receção ao LASK, que considerou "uma equipa muito boa com a bola", e confessou que os jogadores estão "animados e confiantes por voltar" a Alvalade.

O jogador brasileiro admitiu ainda ter ficado "contente" com a nomeação de Silas para treinador do Sporting, depois de ter trabalhado com ele no Belenenses SAD.

"Senti-me mais confiante [com a chegada de Silas]. Ele conhece-me desde a época passada, sabe onde posso render mais e espero dar resposta dentro de campo. O Silas é muito exigente e gosta de controlar o jogo. Estamos muito animados com o começo dele e esperamos continuar com ele por muito tempo", finalizou.

O desafio da segunda jornada do grupo D da Liga Europa entre o Sporting, quarto e último classificado, com zero pontos, e o LASK, primeiro, com três, realiza-se na quinta-feira, às 20h00, no Estádio José Alvalade.