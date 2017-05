Ajax perde em Lyon mas segue para a final da Liga Europa

Lusa 11 Mai, 2017, 22:24 | Liga Europa

Depois da vitória por 4-1 em Amesterdão, a equipa holandesa chegou à vantagem aos 27 minutos, pelo avançado dinamarquês Kasper Dolberg, mas os franceses conseguiram virar o resultado para 2-1 no espaço de um minuto à beira do intervalo, com golos de Alexandre Lacazette (45 e 45+1).



O Lyon, com o português Anthony Lopes na baliza, criou várias oportunidades para voltar a marcar, mas só concretizou mais uma, aos 81 minutos, pelo médio argelino Rachid Ghezzal, não impedindo o Ajax de seguir para sua segunda final, depois de ter conquistado a antecessora Taça UEFA em 1992.



Na final de Estocolmo, em 24 maio, o Ajax enfrenta a equipa inglesa do Manchester United, comandada pelo português José Mourinho, que empatou em casa com o Celta de Vigo (1-0), depois de ter ganhado em Espanha (1-0).