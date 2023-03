Alemão Tobias Stieler é o árbitro do Sporting-Arsenal

Stieler, de 41 anos, árbitro internacional desde 2014, contará com Christian Gittelmann e Mark Borsch como assistentes, enquanto no videoárbitro estará o também germânico Bastian Dankert, coadjuvado por Sören Storks.



O Sporting-Arsenal disputa-se no Estádio José Alvalade e terá início às 17:45, estando a segunda mão da eliminatória marcada para a próxima semana, em 16 de março, em jogo a disputar no Emirates Stadium (20:00), em Londres.