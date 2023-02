Amorim diz que nem Liga Europa pode salvar época muito aquém dos objetivos

O quarto lugar na I Liga, a 15 pontos do líder isolado Benfica, a eliminação da Taça de Portugal e a derrota na final da Taça da Liga com o FC Porto deixam o clube lisboeta com as atenções viradas para a segunda competição mais importante de clubes da UEFA, embora o treinador `leonino` considere que a prova europeia não salvará a temporada.

"É uma época muito aquém dos objetivos e nem a Liga Europa vai salvar. Não é a tábua de salvação, nem ganhar a Liga Europa vai salvar aquilo que fizemos no campeonato, porque temos responsabilidade. Há clubes muito fortes na Liga Europa, os portugueses na Europa nunca são os principais favoritos", justificou, na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão do play off de acesso aos `oitavos`, com o Midtjylland.

O Sporting enfrenta na quinta-feira o conjunto nórdico, na ressaca da derrota caseira com o FC Porto (2-1), para o campeonato, no qual os `leões` estão numa posição delicada, tendo em vista o apuramento para a `Champions` da próxima época, que também pode ser conseguido com a vitória na Liga Europa.

"As duas maneiras de conseguir o apuramento são difíceis. Eu acho é que podemos sempre fazer melhor, controlamos o futuro na Liga Europa, porque são eliminatórias e tudo é possível, mas no campeonato temos de esperar que os outros percam pontos", analisou.

Sobre o adversário de quinta-feira, que não disputa jogos oficiais desde 13 de novembro de 2022, Amorim prevê dificuldades, mas não espera ser surpreendido.

"Para mim, são dois jogos sempre perigosos. A competição faz crescer as equipas e, nesse aspeto, temos vantagem. Estando a competir, dá-nos essa vantagem. O nosso adversário tem um treinador que joga em 4x3x3, olhámos para os particulares e não devemos ser surpreendidos por isso", perspetivou.

O guarda-redes Antonio Adán falou igualmente à comunicação social, antes do treinador, dando conta da sua irregularidade entre os postes, mas preferindo apontar para as boas coisas que o Sporting ainda pode fazer.

"A época está a ser irregular. Sinto-me bem, podemos apontar dois erros na época e assumo, mas tenho mais de 110 jogos no Sporting e é preciso ver tudo na perspetiva certa. Faltam muitos jogos e muitas coisas para conseguir, principalmente queremos a consistência de resultados", manifestou.

O experiente jogador espanhol, de 35 anos, comentou também a chegada dos reforços Héctor Bellerín e Diomandé.

"O Héctor já conhecia desde a sua passagem pelo Arsenal. Em Espanha, jogou no Betis e fez uma grande campanha, conseguindo ganhar um título. O Diomandé não conhecia tão bem, mas surpreendeu-me a forma como se move na linha defensiva, o seu poderio físico e forma como sai com a bola", concluiu.

O Sporting recebe o conjunto dinamarquês na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, pelas 20:00, no encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que será dirigido pelo francês François Letexier.

A segunda mão disputa-se em 23 de fevereiro, na Dinamarca, com o vencedor da eliminatória a entrar no sorteio dos `oitavos`, nos quais já estão as oito equipas que se impuseram na fase de grupos.