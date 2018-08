António Marques pede apoio para o Sp. Braga e os outros

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2018, 12:25 / atualizado em 09 Ago, 2018, 12:25 | Liga Europa

É preciso mudar os hábitos e a forma de estar no futebol. Com o “ranking” atual e a perda de importância dos clubes portugueses é fundamental que na Europa todos torçam pelas equipas portuguesas.



O desabafo sai da boca de António Marques. Para o presidente da AG da SAD bracarense é incompreensível desejar a derrota de equipas portuguesas por isso quer um país esta quinta-feira a vibrar pelos guerreiros do Minho.





Em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico o diretor bracarense mostra tal como a equipa confiança para o jogo desta noite na Ucrânia.









A Liga Europa é um objetivo dos “arsenalistas” mas as taças e sobretudo o campeonato são muito importantes. Se não houver jogadas menos limpas durante a época o Sp. Braga vai fazer a vida negra aos clubes grandes.Passo a passo a equipa minhota cresce e o objetivo é claro: deixar de ser eterno 4.º classificado no campeonato.O Sp. Braga faz a estreia no campeonato, na Pedreira, frente ao recém-promovido Nacional da Madeira.