Árbitros turco e russo em Guimarães e Braga

12 Ago, 2019 | Liga Europa

Halil Umut Meler, de 33 anos e internacional desde 2017, dirigiu na época passada a vitória do FC Porto frente ao Tottenham (2-0), nos oitavos de final da Youth League, e a derrota da seleção lusa de sub-17 diante da Espanha (2-0), em março de 2017, na Ronda de Elite de qualificação para o Europeu da categoria.



O Vitória de Guimarães recebe o Ventspils na quarta-feira, a partir das 17h00, depois de ter vencido na Letónia, por 3-0, na primeira mão.



No dia seguinte, às 19h45, também no Minho, o Sporting de Braga vai defender a vantagem de 4-2 conquistada na Dinamarca, num encontro que vai ser dirigido por Aleksei Eskov.



O russo, de 41 anos e internacional desde 2011, vai arbitrar pela quarta vez uma formação lusa, depois de ter estado nos desaires do Arouca frente ao Olympiacos (2-1), nos 'play-offs' da Liga Europa de 2016/17, e do Vitória de Guimarães diante do Altach (2-1), na terceira pré-eliminatória da mesma competição, na época anterior.



Eskov dirigiu ainda o empate 0-0 entre Portugal e Croácia, da Ronda de Elite de apuramento para o Campeonato da Europa de sub-17 de 2011.



Caso superem esta fase, o Sporting de Braga vai enfrentar nos "play-offs" o vencedor do embate entre os suíços do Thun e os russos do Spartak Moscovo, enquanto o Vitória vai defrontar os romenos do FCSB ou os checos do Mladá Boleslav.



Os jogos da derradeira fase de acesso à fase de grupos da Liga Europa estão marcados para 22 e 29 de agosto.





Ainda de acordo com as nomeações divulgadas pela UEFA esta segunda-feira o árbitro português Jorge Sousa vai dirigir o embate entre Espanyol e Lucerna, na quinta-feira, em Barcelona, depois de os catalães terem vencido na Suíça, por 3-0.