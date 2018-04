Arsenal e Atl. Madrid começam a decidir um lugar na final

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Abr, 2018, 07:35 / atualizado em 26 Abr, 2018, 07:35 | Liga Europa

Nos últimos oito anos, apenas o FC Porto, vencedor da segunda prova continental de clubes em 2011, na final com o Sporting de Braga, conseguiu contrariar a supremacia dos clubes espanhóis e ingleses, que se impuseram nas restantes sete edições.



O Atlético de Madrid foi, precisamente, um dos vencedores da competição durante esse período, em 2010 e 2012, procurando nesta época conquistar o terceiro título e igualar Juventus, Inter de Milão e Liverpool na galeria dos campeões, todos com menos dois troféus do que o recordista Sevilha.



O Atlético foi responsável pela eliminação do Sporting nos quartos de final, apesar da derrota na segunda mão, em Lisboa, por 1-0, graças ao triunfo obtido em Madrid, por 2-0, que motivou forte críticas do presidente, Bruno de Carvalho, e desencadeou uma crise institucional em Alvalade.



O Sporting foi, aliás, a única equipa a bater o Atlético na Liga Europa, em seis partidas, um percurso reduzido porque os espanhóis -- tal como os portugueses -- iniciaram a temporada na Liga dos Campeões, ao contrário do Arsenal, que fez toda a campanha europeia na prova.



O Arsenal, que em 1969 venceu a extinta Taça das Cidades com Feiras, antecessora da Taça UEFA e da Liga Europa, não reconhecida pela UEFA, afastou o CSKA de Moscovo nos “quartos”, depois de na ronda anterior ter eliminado o AC Milan com duas vitórias.



Atlético e Arsenal, que nunca se defrontaram em jogos oficiais, são os grandes favoritos a erguerem o troféu na final de 16 de maio, em Lyon (França), na qual será encontrado o sucessor do Manchester United, vencedor da Liga Europa no ano passado, sob o comando técnico do português José Mourinho.



A conquista da prova reveste-se de maior importância para os londrinos, uma vez que proporciona a qualificação direta para a Liga dos Campeões, algo que os “gunners” dificilmente alcançarão pela via do campeonato inglês, no qual ocupam o sexto lugar, enquanto os espanhóis já asseguraram essa pretensão na liga espanhola.



O jogo no Estádio Emirates, em Londres, tem o início marcado para as 20h05, com arbitragem do francês Clément Turpin.

Rolando o único português em competição



O Salzburgo está lançado para a conquista do quinto título austríaco seguido e não necessitará da “benesse”, mas para o Marselha a Liga Europa também pode ser a via de acesso mais rápida para a próxima edição da “Champions”, caso não melhore o atual quarto lugar no campeonato francês.



Os dois clubes defrontaram-se apenas duas vezes, precisamente, no Grupo I da primeira fase da prova -- no qual o Vitória de Guimarães foi quarto e último classificado -, com o Salzburgo, vencedor do agrupamento, a impor-se por 1-0 em casa, tendo empatado 0-0 em Marselha.



A equipa francesa, na qual alinha o defesa Rolando, o único jogador português com possibilidade de vencer a Liga Europa, eliminou depois o Sporting de Braga, nos 16 avos de final, graças ao triunfo por 3-0 alcançado em França, minimizando os danos na segunda mão, ao perder por 1-0.



O encontro entre franceses e austríacos no Estádio Vélodrome, em Marselha, começa às 20h05, com arbitragem do escocês Billy Collum.