Arsenal quer ganhar ao Sporting para garantir primeiro lugar do grupo

Comentários 07 Nov, 2018, 15:22 | Liga Europa

"O principal objetivo para nós é acabar em primeiro neste grupo. Amanhã [quinta-feira] é um jogo muito importante, porque é contra a segunda equipa na classificação e porque se ganharmos ficamos em primeiro neste grupo e esse é o nosso objetivo principal amanhã", afirmou.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida da quarta jornada, realizada hoje no campo de treino London Colney, após o treino da manhã, Emery disse que vê a Liga Europa como "uma forma de ganhar um título e uma forma de qualificar para a Liga dos Campeões no próximo ano".



Sobre o Sporting, que o Arsenal venceu por 1-0 em Alvalade na terceira jornada, a 25 de outubro, o técnico espanhol mostrou "respeito" pelos ‘leões’, como uma "equipa com muito bons jogadores e boa história nesta competição".



A saída do treinador José Peseiro, despedido na semana passada e substituído interinamente pelo adjunto Tiago Fernandes, foi desvalorizada por Emery.



"Para eles amanhã [quinta-feira] será um bom jogo e um bom teste para tentar ganhar o primeiro lugar. Nós queremos amanhã, com o respeito devido, fazer um grande jogo e mostrar a nossa personalidade", vincou, referindo os bons desempenhos nas partidas contra o Blackpool, Leicester e Liverpool para a liga inglesa.



Também o defesa Shkodran Mustafi referiu o jogo de sábado contra o Liverpool, que terminou com 1-1, como um exemplo de como a equipa está a melhorar o estilo de jogo.



"Acho que somos muito bons a atacar e isso faz o trabalho na defesa mais fácil. Mesmo quando perdemos a bola, pressionamos logo para tentar recuperar a bola mais à frente no campo”, disse o internacional alemão.



Mustafi atribuiu os bons resultados ao treinador, que substituiu esta época o francês Arsène Wenger, como "alguém que sabe o que quer de cada jogador".



"Ele diz exatamente o que quer que a gente faça, mas ao mesmo tempo dá liberdade para mostrar talento. Quando não temos a bola, diz-nos exatamente onde ficar e como ganhar a bola ao opositor. Quando temos a bola, dá-nos as opções que podemos usar, mas mesmo assim podemos decidir a opção. Para mim, é uma boa mistura entre liberdade, mas ao mesmo tempo disciplina", elogiou.



O lateral esquerdo espanhol Nacho Monreal e o grego Sokratis Papastathopoulos regressaram hoje aos treinos em London Colney, o primeiro após uma ausência de três semanas.



Porém, só poderão jogar após uma última avaliação antes do jogo, mas Monreal não deverá jogar por "precaução" para evitar o risco de repetir a lesão, adiantou o técnico.



De fora continuam o médio egípcio Mohamed Elneny, o central grego Dinos Mavropanos e o central internacional francês Laurent Koscielny, este em vias de ser reintegrado nos trabalhos de treino.



O Sporting defronta na quinta-feira o Arsenal na quarta jornada da Liga Europa de futebol no estádio Emirates, com início marcado para as 20:00 horas.



O Sporting está atualmente na segunda posição do grupo E, com seis pontos, atrás do Arsenal (9), enquanto que na terceira posição está o Vorskla Poltava (3) e em quarto o Qarabag, sem pontos.