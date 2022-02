Aytekin e Sanchéz arbitram jogos do FC Porto e Braga

O FC Porto visita a Lazio na segunda mão dos "play-offs" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, em jogo com início às 17h45 (18h45 locais), depois de ter vencido os italianos por 2-1 no embate no Estádio do Dragão.Em 2019/20, na fase de grupos da Liga Europa, o árbitro alemão esteve na receção do FC Porto ao Feyenoord (3-2), bem como em 2013/14 numa visita ao Atlético de Madrid na "Champions" (derrota por 2-0).

Em Braga, a partir das 20h00, também na segunda mão dos "play-offs", em que os arsenalistas tentam reverter uma desvantagem de 2-0, o árbitro José Maria Sanchéz fará uma estreia com os minhotos, coadjuvado pelos assistentes Raúl Cabañero e José Naranjo.