Benfica começa corrida aos "quartos" da Liga Europa

07 Mar, 2019

Cinco dias depois da vitória no Dragão (2-1) - com golos de João Félix e Rafa - que lhe garantiu a ultrapassagem ao FC Porto e a conquista da liderança isolada do campeonato, o conjunto da Luz vai defrontar o campeão croata, que eliminou o Viktoria Plzen nos 16 avos da prova europeia.



No Estádio Maksimir, os encarnados, que superaram o Galatasaray na ronda anterior, com um triunfo na Turquia (2-1) e um nulo (0-0) na Luz, terão pela frente um adversário que conquistou 12 dos últimos 13 campeonatos da Croácia e que se prepara para arrecadar mais um, tendo em conta os confortáveis 14 pontos de distância para o segundo colocado do campeonato daquele país.



Finalista da Liga Europa em 2012/13 e 2013/14, a formação orientada por Bruno Lage vai apresentar-se em Zagreb sem os habituais titulares André Almeida e Pizzi, e o avançado Jonas, todos por opção do técnico, que chamou pela primeira vez o médio da equipa B, Nuno Santos.





Salvio, Ebuehi, Fejsa, Jardel e Conti, todos lesionados, nem viajaram para a Croácia.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador da equipa da Luz Bruno Lage e o jogador Krovinovic elogiaram o adversário mas revelaram a ambição necessária para fazer umr esultado positivo.









O jogo entre Benfica e Dinamo Zagreb tem início marcado para as 17h55, no Estádio Maksimir, e será dirigido pelo inglês Michael Oliver.





O desafio terá relato na Antena 1 com o jornalista Nuno Matos e os comentários de José Nunes.







Este será o quarto confronto que o Benfica vai travar com o Dinamo Zagreb, sendo que as "águias" não perderam qualquer dos embates anteriores.Em 1980, na primeira ronda da Taça das Taças, os encarnados, liderados pelo húngaro Lajos Bároti, empataram 0-0 em Zagreb, antes de vencerem por 2-0 na Luz. No reencontro, na fase de grupos da Taça UEFA 2004/05, Sokota e Simão Sabrosa deram nova vitória por 2-0 ao Benfica, orientado por Giovanni Trapattoni.