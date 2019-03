Benfica desinspirado quebra na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mar, 2019, 08:00 / atualizado em 08 Mar, 2019, 10:21 | Liga Europa

Uma falta evitável de Rúben Dias deu aos locais um penálti, que Bruno Petkovic transformou, aos 38 minutos, o que obriga agora os encarnados a vencer dentro de uma semana na Luz, por dois golos de diferença.

Em Zagreb, o Benfica só criou uma oportunidade flagrante, logo aos sete minutos, por Grimaldo, perdeu Seferovic por lesão, aos 35 minutos, sem ter Jonas no banco, e o resultado poderia ter sido pior, pois o Dínamo teve mais duas ou três boas ocasiões.





Um cabeceamento de Rúben Dias, após um livre de Corchia, aos 68 minutos, um livre direto de Grimaldo, aos 84, e um remate de Gabriel, aos 88, nem sequer assustaram Livakovic.



No final da partida Bruno Lage, treinador do Benfica, fez a leitura do que acabava de ver: “Não foi o resultado que esperávamos. Tivemos uma boa entrada, tivemos uma oportunidade clara de golo e não conseguimos. O nosso objetivo era tentar jogar sempre, prevíamos forte pressão no meio campo. Queríamos escoar esses espaços e ter máxima largura com os laterais, e ataque à profundidade com os avançados".









O médio dos crotas Dani Olmo gostou da vitória mas antevê um desafio difícil em Lisboa.













O jogo da 2.ª mão realiza-se na quinta-feira, dia 14 de março, no Estádio da Luz, a partir das 20h00.





















Os encarnados deixaram, assim, a eliminatória completamente em aberto, sendo que não perderam nenhum jogador para a segunda mão, ao contrário do Dínamo, pois Leovac e Sunjic viram amarelos que os afastam do embate da Luz.Em relação ao 2-1 de sábado no Dragão, Bruno Lage procedeu a quatro alterações, mudando o lateral direito (Corchia em vez de André Almeida) e três dos quatro médios (Florentino, Gedson e Krovinovic em vez de Samaris, Pizzi e Rafa).