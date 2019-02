Benfica e Sporting têm prova de fogo na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Fev, 2019, 12:28 / atualizado em 13 Fev, 2019, 12:28 | Liga Europa

As “hostilidades” abrem em Istambul, pelas 17h55 em Lisboa, com um embate entre dois conjuntos em alta, moralizados, que aproveitaram o fim de semana para se aproximarem dos líderes dos respetivos campeonatos.



O Benfica fê-lo de forma esmagadora, ao chegar à dezena de golos, frente ao Nacional, num desafio a contar para o campeonato da I Liga.



O conjunto de Bruno Lage não podia surgir mais motivado, até porque a vitória permitiu ao Benfica colocar-se a um escasso ponto do líder FC Porto, no campeonato luso, quando, há um mês e cinco rondas, a diferença estava em sete.



Na procura do primeiro triunfo na Turquia, depois de quatro empates e três derrotas, o Benfica, que nunca foi eliminado por um conjunto turco e foi finalista vencido nas duas últimas participações na Liga Europa (2012/13 e 2013/14), vai, porém, enfrentar uma equipa também num bom momento.



O Galatasaray, que como o Benfica caiu da Liga dos Campeões, somou sete vitórias e três empates nos últimos 10 jogos em todas as competições, precisamente depois de, em 11 de dezembro, ter perdido por 3-2 na receção ao FC Porto.



No domingo, os comandados de Fatih Terim venceram por 3-1 na receção ao Trabzonspor e colocaram-se a seis pontos do líder Istambul Busaksehir, empurrados por um “bis” de Balhanda, uma das estrelas do “Gala”, a par de Muslera e Feghouli.



Tiago Lopes, de 30 anos, defesa direito da equipa turca do Kayserispor desde 2017, defrontou o Galatasaray para o campeonato em novembro de 2018 tendo perdido por 3-0. O jogador, em declarações ao jornalista da Antena 1 David Carvalho, atribui um ligeiro favoritismo ao Benfica nesta eliminatória.





“Leões” proibidos de facilitar



Se em Istambul vão medir forças duas equipas em alta, pelo contrário, em Alvalade, jogam dois conjuntos a efetuar temporadas dececionantes, mesmo que o Sporting já tenha arrebatado a Taça da Liga e o Villarreal sido capaz de empatar o Real Madrid.Em Alvalade, pelas 20h00, os “leões” apostam quase tudo na excelente forma de Bruno Fernandes, que marcou golos nos últimos três jogos e já totaliza 20 na época, metade dos quais no campeonato português -- quarto da tabela.O momento individual do médio internacional português não é acompanhado pelo coletivo do Sporting, que, no domingo, voltou aos triunfos (3-1 fora ao Feirense), mas só ganhou cinco dos derradeiros 13 encontros.Nesta série, os “leões” sofreram quatro desaires, dois deles com o rival Benfica, incluindo um lisonjeiro 2-4 caseiro para o campeonato, prova em que seguem longe dos primeiros, a nove pontos do FC Porto, oito dos encarnados e sete do SC Braga.O Sporting não tem estado bem, mas surge bem melhor do que o Villarreal, que segue submerso no 19.º e penúltimo lugar da liga espanhola, sem qualquer triunfo nos derradeiros 10 jogos oficiais, pautados por empates (sete).Desde que fecharam a fase de grupos da Liga Europa com um 2-0 ao Spartak Moscovo, a 13 de dezembro, os espanhóis não sabem o que é vencer, sendo que, em reduto alheio, nas diversas provas, não ganham desde 26 de setembro (3-0 ao Athletic, em Bilbau).O técnico Javi Caleja tem vários jogadores de grande qualidade à disposição, como Sergio Asenjo, Ramiro Funes Mori, Vicente Iborra, Trigueros, Santi Cazorla, Gerard Moreno ou Carlos Bacca, mas a verdade é que o “submarino amarelo” não sobe à tona.Os “leões”, que não eliminam um conjunto espanhol há mais de 30 anos, têm uma grande oportunidade para acabar com a malapata, mas convém encarrilarem o apuramento em Alvalade, pois nunca ganharam em Espanha (três empates e 13 derrotas).Os encontros da segunda mão realizam-se a na próxima semana, em 21 de fevereiro, com o Sporting a jogar em Espanha a partir das 17h55 em Lisboa e o Benfica a receber os turcos pelas 20h00.