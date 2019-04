Benfica faz mudanças para confronto com o Eintracht

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Abr, 2019, 10:11 / atualizado em 09 Abr, 2019, 16:25 | Liga Europa

A equipa encarnada começa a preparar, esta terça-feira, o encontro com mais detalhe no treino marcado para o centro de estágio do Seixal.



O treinador Bruno Lage vai iniciar a montagem do “onze” para o desafio com os alemães.



Rafa deve voltar à equipa depois de ter falhado o último jogo do campeonato frente ao Feirense, por ter cumprido um jogo de castigo.



Ausência certa é a do avançado Jonas por castigo da UEFA.



Seferovic e João Félix serão as opções para o ataque nas “águias” enquanto Jardel e Fejsa, não convocados para o Feirense, podem regressar aos eleitos.



Dos escolhidos sai Taarabt por não estar inscrito na UEFA.



A venda de bilhetes para o jogo da 2.ª mão para os adeptos do clube da Luz começa esta terça-feira, através do sítio oficial do clube, ao preço de 28 euros.