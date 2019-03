Benfica joga frente ao Eintracht de Frankfurt na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Mar, 2019, 12:16 / atualizado em 15 Mar, 2019, 12:25 | Liga Europa

Na próxima eliminatória as “águias” terão de enfrentar os alemães do Eintracht de Frankfurt, numa eliminatória marcada para os dias 11 (1.ª mão) e 18 de abril (2.ª mão).





Pedro Pinto dirigiu o sorteio em que participou o holandês Van Hooijdonk.







Eis o quadro de jogos sorteados:







Nápoles-Arsenal





Villarreal-Valência





Benfica-Eintracht Frankfurt





Slavia de Praga-Chelsea







Na equipa alemã joga o português Gonçalo Paciência.





Se for apurada a equipa do Benfica defrontará nas meias-finais (2 e 9 de maio) o vencedor do confronto entre Slavia de Praga/Chelsea.





A outra meia-final será jogada entre o vencedor do confronto Nápoles/Arsenal e o Villarreal-Valência.





A final da competição realiza-se a uma quarta-feira, 29 de maio, no Estádio Olímpico, Baku.





Luisão foi o representante do Benfica em Nyon.





O Benfica estabeleceu um recorde na UEFA Europa League, atingindo os quartos-de-final pela quinta vez.