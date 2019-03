Benfica parte à procura de uma noite de golos na Luz

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Mar, 2019, 08:56 / atualizado em 14 Mar, 2019, 08:56 | Liga Europa

Na segunda mão dos oitavos de final, em jogo com início marcado para as 20h00 no Estádio da Luz, mantém-se a dúvida se o treinador Bruno Lage apostará num "onze" mais próximo do utilizado na I Liga, ao invés das mudanças que tem promovido na Europa.





Na lista de convocados divulgada na quarta-feira, realce para a inclusão do sérvio Fejsa, regressado de uma longa ausência por lesão, e do médio Gabriel, que na última jornada da liga cumpriu castigo.





A generalidade dos analistas avança com a hipótese do treinador Bruno Lage poder utilizar a equipa que mais vezes tem utilizado como titular no campeonato português.







Ultrpassado o empate com o Belenenses o técnico encarnado na antevisão da partida com os croatas acredita numa noite feliz na Luz.

















Do lado do Dínamo há dois castigados Leovac e Sunjic.





O treinador do Dínamo, Nenad Bjelica, tem esperanças na qualificação mas espera um Benfica muito forte.













O jogo entre Benfica e Dínamo Zagreb será arbitrado pelo alemão Deniz Aytekin, com as "águias" a tentarem repetir as meias-finais da Liga Europa de 2012/13, quando venceu por 3-1 o Fenerbahçe, superando uma derrota por 1-0 no primeiro jogo.





O desafio terá relato na Antena 1 com o jornalista Nuno Matos, a reportagem de Eduardo Gonçalves e os comentários de José Nunes.





Tanto na ida ao Galatasaray, nos 16 avos de final, como na última semana com o Dínamo Zagreb, o treinador benfiquista fez muitas alterações na equipa, com a entrada de jogadores menos utilizados.Mas, ao contrário do jogo com os turcos, em que jogou na Luz com uma vantagem de 2-1 em Istambul, desta vez o Benfica precisa de recuperar de uma derrota, face ao golo sofrido de grande penalidade frente ao Dínamo.O primeiro jogo foi negativo para as "águias" que ainda perderam, por lesão, o avançado suíço Haris Seferovic, quando atravessava um bom momento, sendo o melhor marcador da equipa, com 19 golos em todas as provas.