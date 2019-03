Benfica prepara estratégia para enfrentar o Dínamo de Zagreb

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Mar, 2019, 10:57 / atualizado em 13 Mar, 2019, 10:57 | Liga Europa

A equipa da Luz realiza o último treino antes do jogo esta quarta-feira e o treinador Bruno Lage fará a antevisão da partida ao início da tarde.



Na “era” Bruno Lage, os encarnados ainda não tinham estado dois jogos seguidos sem ganhar, sendo que o registo é agora de 12 vitórias, dois empates e duas derrotas.



Do lado do conjunto luso, Bruno Lage continua a ter uma número significativo de lesionados, não podendo contar nomeadamente com Jardel, Conti, Fejsa, Salvio e Seferovic, sendo que Gabriel, ausente por castigo face ao Belenenses, pode regressar ao “onze”.



A dúvida é sobre o que fará o técnico do Benfica tendo em conta também o jogo de domingo -- três dias após o confronto com os croatas - no reduto do Moreirense, agora que ficou sem nenhuma margem de erro no campeonato.

Croatas mais frescos

Tendo jogado na segunda-feira, o Benfica não chega também muito fresco, em termos físicos, mais uma desvantagem para enfrentar um conjunto que, pelo contrário, vai surgir em alta na Luz.



Após ter conquistado vantagem sobre os “encarnados”, o Dínamo Zagreb jogou um dia antes, no domingo, mudou 10 peças no “onze” e ainda assim venceu o Rijeka, segundo classificado do campeonato croata, por 3-1. Tem agora 17 pontos de avanço.



Na Luz, o único problema dos campeões croatas passa pelas ausências do lateral esquerdo Leovac e do médio defensivo Sunjic, que viram o amarelo na primeira mão e não estão à disposição do técnico Nenad Bjelica.

Boas recordações

Nas anteriores duas receções aos croatas, o conjunto da Luz somou outros tantos triunfos por 2-0, na segunda eliminatória da Taça das Taças de 1980/81 (golos de Nené e César) e na fase de grupos da Taça UEFA de 2004/05 (Sokota e Simão). Servem.