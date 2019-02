Benfica tem companhia de históricos na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Fev, 2019, 08:43 / atualizado em 22 Fev, 2019, 08:43 | Liga Europa

No sorteio dos oitavos de final que se realiza ao início da tarde em Nyon, na Suíça, as “águias” terão a companhia de 15 emblemas, alguns dos quais com pergaminhos no futebol europeu, como são os casos de Arsenal e Chelsea, de Inglaterra, Nápoles e Inter de Milão, de Itália, ou o Valência, de Espanha.



Sevilha, Villarreal, Zenit, Eintracht Frankfurt, Salzburgo, Dínamo Zagreb, Dinamo de Kiev e Slavia de Praga são outros possíveis adversários dos encarnados, tal como os franceses do Rennes, que eliminaram o Bétis, de William Carvalho, e os russos do FC Krasnodar, que superaram o Bayer Leverkusen.



Nesta fase, o sorteio é puro, pelo que não existem quaisquer condicionantes. O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa tem início marcado para as 1200 em Lisboa.



Nos 16 avos de final da Liga Europa, os encarnados deixaram para trás os turcos do Galatasaray, vencendo a primeira mão por 2-1 e empatando 0-0 na Luz, na quinta-feira, apurando-se para a próxima ronda da competição.



Com a eliminação do Sporting aos pés do Villarreal, o Benfica passou a ser o único representante luso em prova.