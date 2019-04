Benfica ultima detalhes para o jogo com o Eintracht

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Abr, 2019, 08:47 / atualizado em 10 Abr, 2019, 08:47 | Liga Europa

A equipa encarnada realiza esta quarta-feira o último treino no centro de estágio do Seixal, antes do encontro com os alemães.



Parece certo que, nesta altura, a prioridade dos encarnados é o campeonato nacional e daí a necessidade de fazer uma gestão mais ou menos profunda do plantel.



Num plano mais radical o técnico tem para lançar na partida alguns dos jogadores menos utilizados, composto pelo seguinte lote: Corchia, Yuri Ribeiro, Jardel, Fejsa, Florentino Luís, Gedson Fernandes, Krovinovic, Cervi, Zivkovic e Jota.



Os principais candidatos a descansar são: André Almeida, Grimaldo, Samaris, Pizzi, Seferovic e João Félix.



Jonas fica de fora por estar a cumprir um jogo de suspensão e Taraabt falha o jogo por não estar na lista entregue à UEFA.



Se o treinador Bruno Lage entender que no meio está a virtude então irá optar pela chamada de alguns dos menos utilizados e fazer descansar apenas alguns dos indiscutíveis.



O técnico da equipa da Luz e um jogador farão o lançamento do jogo, a partir das 19h25, no Estádio da Luz.



Quanto ao treinador dos alemães, Adi Hutter, fará a antevisão da partida às 18h00 a que se seguirá o treino de adaptação ao relvado e à luz artificial.