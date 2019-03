"Bombas" de Ferro e Grimaldo mantém Benfica na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Mar, 2019, 08:16 / atualizado em 15 Mar, 2019, 08:16 | Liga Europa

Depois do desaire (1-0) de há uma semana, em Zagreb, o conjunto da Luz precisou de esperar pelo minuto 71 para anular a desvantagem da primeira mão, graças a um golo do avançado brasileiro, que tinha sido lançado por Bruno Lage ao intervalo.





Sem mais tentos no tempo regulamentar, as "águias" acabaram por carimbar o apuramento na primeira parte do prolongamento e logo na sequência de dois momentos de classe de Ferro e Grimaldo - também ele aposta após o descanso - aos 94 e 105 minutos, respetivamente.





No rescaldo da partida Bruno Lage, treinador do Benfica, comentou as incidências do desafio: "Foi uma boa exibição da nossa parte. Em crescendo. Fomos sempre a melhor equipa, a equipa que tentou circular a bola e chegar aos golos que nos dessem a eliminatória. Com todo o mérito seguimos em frente na prova. Foi a nossa decisão de não colocar Jonas e Grimaldo de início. Os 75 minutos seriam o tempo de treino para o jogo com o Moreirense.



Sabendo da intensidade que nós jogámos ao longo dos 120 minutos, leva-nos a crer que estamos no bom caminho. Da forma como treinamos também recuperamos muito mais rápido. O que nos preocupa agora é recuperar bem e descansar bem e fazer um bom jogo no domingo. A equipa está com uma frescura física muito boa.



A entrada de Jonas veio com o intuito de procurar espaços no ataque. Rafa fez isso bem, Jota nem sempre. Procurámos trazer o Rafa no corredor para dar mais profundidade no jogo".









O Benfica junta-se, assim, a Chelsea, Nápoles, Valência, Arsenal, Eintracht Frankfurt, Slavia de Praga e Villarreal nos quartos de final da Liga Europa, cujo sorteio está marcado para esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.