Douglas lesionado é baixa no Vitória de Guimarães

Mário Aleixo - RTP 26 Set, 2017, 12:02 / atualizado em 26 Set, 2017, 12:22 | Liga Europa

A lesão no joelho direito sofrida pelo guardião brasileiro, de 34 anos, no final do jogo com o Marítimo (triunfo vitoriano por 2-1), impediu-o de viajar com o resto da comitiva vitoriana e deixou a baliza entregue a dois guarda-redes ainda sem jogos europeus: Miguel Silva e Miguel Oliveira, habitual titular da equipa B.



O treinador Pedro Martins convocou 20 jogadores, tantos quantos chamou para o encontro da primeira jornada, com o Salzburgo, da Áustria (1-1), mas operou mais três alterações no elenco, com destaque para a saída do lateral direito Victor Garcia, titular frente aos austríacos, e a inclusão do central Moreno pela primeira vez nesta época.



O médio Kiko, também utilizado frente ao Salzburgo, deu lugar a Francisco Ramos, médio convocado para os últimos dois jogos do campeonato, e o central Marcos Valente saiu da lista em detrimento de Oscar Estupiñán, ponta de lança titular ante o Sporting de Braga (derrota por 2-1) e o Marítimo, que se pode estrear na Liga Europa.



O encontro da segunda jornada do grupo I da Liga Europa entre Vitória de Guimarães, terceiro, com um ponto, e os turcos do Konyaspor, quartos, com zero, começa às 18:00 de quinta-feira, no estádio Konya Buyuksehir, com arbitragem de Aleksandar Stavrev, da Macedónia.



Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Miguel Silva e Miguel Oliveira.



- Defesas: João Aurélio, Jubal, Pedro Henrique, Moreno e Konan.



- Médios: Wakaso, Rafael Miranda, Celis, Francisco Ramos e Hurtado.



- Avançados: Hélder Ferreira, Héldon, Rincón, Sturgeon, Raphinha, Oscar Estupiñán, Rafael Martins e Teixeira.