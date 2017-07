Éber Bessa espera ajudar Marítimo a chegar à fase de grupos da Liga Europa

Lusa 01 Jul, 2017, 13:12 | Liga Europa

"Quero treinar bem para ser titular e poder ajudar o Marítimo a entrar na fase de grupos. O treinador está a fazer um trabalho excelente para podermos fazer uma boa época e estamos confiantes desde o início para começar na Liga Europa", destacou na conferência de imprensa, realizada após o treino em Santo António.



O médio brasileiro disse estar confiante de que esta poderá ser a sua melhor temporada nos ‘verde rubros’ graças à experiência que tem adquirido no futebol europeu e também ao empenho colocado em campo.



"Estou na Europa há dois anos e meio. Acho que fiz duas épocas boas e esta vai ser melhor ainda. Estou com uma boa carga de trabalho", referiu.



No final da primeira semana da nova temporada, que considerou ter sido "muito pesada", Éber Bessa elogiou as novas contratações e acredita que a equipa está mais forte, mas garante estar preparado para lidar com a concorrência.



"O plantel tem mais jogadores este ano e tem mais qualidade também. Vamos lutar de igual para igual, ajudando um ao outro, mas, dentro de campo, todos vão querer um lugar", comentou.



O Marítimo continua a treinar na Madeira, realizando um estágio em Lousada entre os dias 10 e 20 de julho, e tem a estreia oficial marcada para 27 de julho, com a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.