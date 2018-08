Erros defensivos atiram Braga para fora da Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Ago, 2018, 07:34 / atualizado em 17 Ago, 2018, 07:34 | Liga Europa

Depois do empate 1-1 na primeira mão, há uma semana, o Sp. Braga estava em vantagem, ainda que ligeira, podendo até qualificar-se com um nulo na “Pedreira”, mas os erros defensivos pagaram-se caros.



Os minhotos continuam sem conseguir ganhar um jogo a uma equipa ucraniana (quatro empates e seis derrotas), sendo que a equipa de Abel Ferreira fica de fora das competições europeias ainda antes da fase de grupos, objetivo mínimo dos responsáveis do Sporting de Braga.



O primeiro golo surgiu aos 65 minutos, um livre perfeito cobrado por João Novais, mas o Zorya empatou cinco minutos depois, por Ratão, empate que só durou três minutos até ao golo do goleador de serviço dos minhotos, Ricardo Horta.



Contudo, Karavaev, aos 82, aproveitou uma “cratera” na defesa bracarense e um erro grosseiro de Sequeira ao tentar cortar a bola, para fazer o 2-2, que garantiu o apuramento do Zorya.



O afastamento do Sp. Braga parece difícil de compreender, e os jogadores mostraram essa incredulidade no final da partida, porque a sensação que ficou dos dois jogos é que é melhor do que o Zorya, mas pagou muito caro alguns erros defensivos pouco habituais, em especial o defesa esquerdo Sequeira, o elo mais fraco da equipa, que já tinha ficado ligado ao golo sofrido há uma semana.



No final da partida o presidente dos bracarenses, António Salvador, falou em desilusão.





A pensar no campeonato nacional o líder dos minhotos prometeu está mais perto dos três “grandes”.No campeonato, o próximo desafio do Sp. Braga é nos Açores. Os minhotos vão jogar com o Santa Clara no domingo.