Golo de Welbeck dita derrota do Sporting na Liga Europa

25 Out, 2018 | Liga Europa

Depois das críticas feitas à equipa pela exibição frente ao Loures, na Taça de Portugal, os sportinguistas encheram o Estádio de Alvalade para o embate frente ao Arsenal, na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.





Ambas as equipas entraram em campo com seis pontos e a primeira parte mostrou um Sporting transfigurado, concentrado e com vontade de surpreender o Arsenal. A primeira parte foi parca em grandes oportunidades, exceção feita a dois remates perigosos de Mkhitaryan (na marcação de um livre direto) e de Nani, que viu o esférico passar perto da trave da baliza de Leno.





Na segunda metade, Renan Ribeiro foi uma das grandes figuras do jogo. Logo a abrir os segundos 45 minutos, Aubameyang teve duas oportunidades para marcar (uma do lado direito e outra do lado esquerdo) mas o guardião brasileiro opôs-se com grande classe aos dois remates do gabonês.





Com o Sporting menos contundente no meio-campo do Arsenal, foram os Gunners a apertar o cerco e a chegar ao golo. Aos 68 minutos, o internacional inglês Danny Welbeck cabeceou para o fundo da baliza mas o tento foi anulado, por falta sobre Bruno Gaspar.





No entanto, dez minutos depois, Welbeck confirmou o golo. Passe longo para o ataque dos Gunners, simulação de passe por parte de Aubameyang, péssima abordagem de Coates, que deixou passar a bola e Welbeck aproveitou. Isolado, o avançado rematou forte para o primeiro e único golo da noite.





A equipa de José Peseiro tentou responder de imediato, com a entrada de Jovane Cabral, mas até ao fim da partida o Sporting não conseguiu grandes oportunidades de perigo, reclamando ainda uma grande penalidade Lichtsteiner sobre Coates, que Damir Skomina não assinalou.





Assim, o Sporting sofreu a primeira derrota na Liga Europa e viu o Arsenal a subir à liderança do Grupo E. Os ingleses têm nove pontos, os Leões seguem em segundo lugar, com seis.