José Boto revela o que espera o Benfica frente ao Eintracht

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Abr, 2019, 12:24 / atualizado em 11 Abr, 2019, 12:24 | Liga Europa

Hoje é dia de Liga Europa com a realização dos jogos da 1.ª mão dos quartos-de-final da competição, com o Benfica a receber o Eintracht Frankfurt, a partir das 20h00, no Estádio da Luz.





Trata-se do primeiro duelo na história entre estes dois clubes que proporciona reencontros.



Haris Seferovic do Benfica defronta o Eintracht clube que representou durante três temporadas.



Luka Jovic volta a Lisboa depois de não se ter fixado na equipa encarnada.



O antigo chefe dos observadores do Benfica foi responsável pela chegada de Haris Seferovic e Luka Jovic à Luz.



O Eintracht Frankfurt chega a Portugal com um registo impressionante. O conjunto alemão ainda não perdeu no ano de 2019, ocupa o quarto lugar na “Bundesliga e tem tido um percurso brilhante na Liga Europa, depois de seis vitórias em seis jogos na fase de grupos.



A equipa germânica deixou pelo caminho o Inter de Milão e o Shakhtar Donetsk, equipa ucraniana na qual trabalha neste momento José Boto.



As expetativas sobre este desafio aqui reveladas, em declarações ao jornalista Eduardo Gonçalves, pelo experimentado observador.







José Boto é um observador de qualidade reconhecida, que descobriu entre outros Witsel, Rodrigo e Markovic e os colocou no Benfica.



O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Nuno Matos, a reportagem de David Carvalho e os comentários de Luís Cristóvão.