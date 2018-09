José Peseiro e o regresso a uma competição de má memória

Inês Geraldo - RTP Comentários 19 Set, 2018, 16:43 | Liga Europa

No grupo E, o Sporting vai jogar amanhã frente ao Qarabag, do Azerbeijão. Arsenal e Vorskla Poltova também vão defrontar os Leões e José Peseiro volta a treinar o Sporting numa competição que não lhe traz boas memórias.



A 18 de maio de 2005, no Estádio de Alvalade, o Sporting não foi capaz de vencer a final da Taça UEFA frente ao CSKA de Moscovo. Rogério ainda deu esperança aos Leões, com um golo ainda na primeira parte mas três tentos da equipa russa na segunda metade, deitaram por terra as aspirações leoninas.



Berezutskiy empatou, Zhirkov colocou os russos em vantagem e Wagner Love selou o triunfo do CSKA. Uma temporada cruel para os Leões que viram fugir um título europeu no próprio estádio.



Depois da fase grupos, a equipa de José Peseiro foi galgando patamares na Taça UEFA, com grandes jogos frente ao Feyenoord, Middlesbrough, Newcastle e por fim, AZ Alkmaar, num jogo fantástico em que os Leões conseguiram o apuramento para a final com um golo de Miguel Garcia aos 120 minutos.



Em êxtase, foi assim que os adeptos leoninos receberam a festa da final da Taça UEFA em Alvalade, confiantes num triunfo europeu. No entanto, o CSKA de Moscovo não quis colaborar.

Treze anos depois, Peseiro regressa

Depois de um fim de temporada atribulado, com a invasão à Academia de Alcochete, a derrota na final da Taça de Portugal, a rescisão unilateral de contrato de nove jogadores (três regressaram) e da destituição de Bruno Carvalho, José Peseiro regressou à base.



O objetivo passou por voltar as juntar as peças que se desagregaram numa sucessão de acontecimentos pouco saudáveis para o Sporting e Peseiro não tem falhado no seu posto de trabalho.



Apesar de algumas dificuldades, o Sporting lidera o campeonato, juntamente com Sporting de Braga e Benfica, já tendo ido à Luz roubar dois pontos ao grande rival. Na Taça da Liga, a equipa leonina mostrou personalidade, ao vencer o Marítimo por 3-1.



Esta quinta-feira é a estreia na Liga Europa e Peseiro admite que o Sporting tem sempre responsabilidades. Apesar de não querer fazer previsões para o futuro, o treinador do Sporting garante que quer fazer boa figura na prova. O Arsenal parece ser o grande adversário.“É importante pensar que amanhã vamos fazer coisas boas. É uma competição curta, em que não há muita margem de erro e é preciso colocar o foco para o jogo de amanhã”, declarou o José Peseiro.