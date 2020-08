Josué "bisa" e apura Hapoel Be’er Sheva na Liga Europa

O médio internacional português marcou aos nove e aos 61 minutos, com um autogolo de Kobakhidze pelo meio a completar o resultado para os israelitas, que não serão um de 34 possíveis adversários do Rio Ave na terceira pré-eliminatória.





Muitos portugueses em ação







O Lech Poznan, de, eliminou o Valmiera de, com ambos os lusos titulares num triunfo polaco por 3-0, com uma assistência do médio português.O 6-0 dos escoceses do Aberdeen sobre o Runavík, das Ilhas Faroé, foi o jogo mais desnivelado do dia, enquanto o Bala, do País de Gales, afastou o Valletta em Malta (1-0), com participação de Raúl Correia.Os búlgaros do Lokomotiv Plovdiv, comem campo, também seguem em frente após ganharem em casa do Iskra (1-0), do Montenegro, à semelhança do APOEL, de Chipre, que contou comna baliza para vencer no reduto do Gjilani (Kosovo), mas apenas após prolongamento.foi titular na vitória do CSKA Sofia ante o Sirens, de Malta, por 2-1, comsuplente utilizado noutra equipa apurada, o Olimpik Liubliana, da Eslovénia, ante o Vikingur (Islândia).foi titular no apuramento do Lincoln Red Imps, de Gibraltar, contra os luxemburgueses do Union Titus Pétange, por 2-0, enquantofoi eliminado com o Beitar Jerusalém, em casa dos albaneses do Teuta (2-0).Tambémficou pelo caminho, pelos cazaques do Ordabasy, na receção ao Botosani, da Roménia, perdendo por 2-1.Na segunda ronda de qualificação para a fase de grupos faltam ainda dois jogos, entre o Maccabi Haifa (Israel) e o Zeljeznicar (Bósnia), e entre o Nomme Kalju (Estónia) e Mura (Eslovénia), devido a casos de covid-19 nas comitivas, impedindo a realização dos encontros, para já adiados pela UEFA segundo o protocolo sanitário estabelecido.