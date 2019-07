Júlio Mendes pede um Vitória forte frente ao Jeunesse Esch

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Jul, 2019, 12:19 / atualizado em 24 Jul, 2019, 12:19 | Liga Europa

Júlio Mendes pede concentração à equipa do Vitória no Luxemburgo | RTP

Os minhotos defrontam o Jeunesse Esch, quinta-feira, a partir das 19h30, hora portuguesa, em encontro da 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.



O centro da Europa está a ser novamente atingido por uma vaga de calor e a cidade do Luxemburgo, palco do jogo, não escapa.



Na terça-feira, as autoridades do Grão-Ducado emitiram um alerta amarelo devido à temperatura elevada e os próximos dias não prometem descidas.



De acordo com a previsão meteorológica o pico de calor está previsto para quinta-feira, com a temperatura a chegar aos 39 graus.





À partida do aeroporto Sá Carneiro o presidente dos vimaranenses, Júlio Mendes, pediu concentração à equipa nos dois jogos e disse acreditar na passagem à fase de grupos.









O ainda líder disse esperar o apoio de todos os portugueses que vivem e trabalham no Luxemburgo.







O presidente em exercício, Júlio Mendes, gostava de sair de cena com um triunfo do Vitória.



Júlio Mendes, presidente em exercício do VSC, que já tem novo líder eleito Pinto Lisboa que toma posse dia 29, segunda-feira da próxima semana, no Centro de Artes e Espetáculos da cidade berço, a partir das 21h30.