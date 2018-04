Koke alerta para a importância de marcar em Alvalade

Lusa Comentários 10 Abr, 2018, 15:54 | Liga Europa

“Estamos confiantes. Queremos apurar-nos para as meias-finais e, por isso, temos de realizar um jogo sério e, acima de tudo, marcar. O 2-0 [da primeira mão] e o facto de não ter sofrido golos foi importantíssimo, mas queremos fazer um jogo e sair vencedores”, disse Koke.



O médio do Atlético de Madrid advertiu para a necessidade de manter a concentração no encontro de quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, mas já falou dos possíveis adversários nas meias-finais, fase em que “todas as equipas são boas” e da vontade de “ganhar esta Liga Europa”.



Para manter a baliza inviolada no segundo jogo com o Sporting, Koke espera voltar a contar com o acerto do guarda-redes Jan Oblak, antigo guardião do Benfica, que protagonizou uma “grande exibição” no domingo, frente ao rival Real Madrid (1-1), não evitando apenas o golo do avançado português Cristiano Ronaldo.



Koke poderá reencontrar Ronaldo na fase final do Mundial2018, no qual a seleção portuguesa se vai estrear frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi, na primeira jornada do Grupo B, em que terá também como adversários as congéneres de Marrocos e do Irão, treinado por Carlos Queiroz.



“Fizemos uma campanha espetacular na fase de grupos e chegaremos muito bem preparados à Rússia, onde esperamos que as coisas continuem a correr bem”, disse o médio, observando que o selecionador Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, dispõe de “uma grande equipa”.

Giménez e Vrsaljko de regresso

Diego Simeone convocou 22 jogadores para o jogo da Liga Europa de futebol com o Sporting, numa lista em que regressa o central uruguaio José María Giménez.



O defesa tinha falhado o jogo da primeira mão, que o Sporting perdeu em Madrid por 2-0, depois de se ter lesionado no tornozelo direito quando esteve ao serviço da seleção do Uruguai.



Na lista para o jogo de Lisboa, Diego Simeone chamou ainda quatro jogadores da formação ‘colchonera’: o guarda-redes Alex dos Santos, o defesa Antonio Montoro, e os médios Toni Moya e Roberto Olabe.



Sporting e Atlético de Madrid defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20h05, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, sob arbitragem do sérvio Milorad Mazic.



Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Jan Oblak, Axel Werner e Alex dos Santos

- Defesas: Diego Godín, José María Giménez, Stefan Savic, Sime Vrsaljko, Lucas Hernández, Juanfran e Antonio Montoro

- Médios: Koke, Saúl Ñíguez, Gabi Fernández, Víctor Machín 'Vitolo', Thomas Partey, Toni Moya e Roberto Olabe

- Avançados: Fernando Torres, Diego Costa, Griezmann, Kevin Gameiro e Ángel Correa