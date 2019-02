Partilhar o artigo LE: Árbitro romeno Ovidiu Hategan no Benfica, checo Pavel Krávolec no Sporting Imprimir o artigo LE: Árbitro romeno Ovidiu Hategan no Benfica, checo Pavel Krávolec no Sporting Enviar por email o artigo LE: Árbitro romeno Ovidiu Hategan no Benfica, checo Pavel Krávolec no Sporting Aumentar a fonte do artigo LE: Árbitro romeno Ovidiu Hategan no Benfica, checo Pavel Krávolec no Sporting Diminuir a fonte do artigo LE: Árbitro romeno Ovidiu Hategan no Benfica, checo Pavel Krávolec no Sporting Ouvir o artigo LE: Árbitro romeno Ovidiu Hategan no Benfica, checo Pavel Krávolec no Sporting