LE: Presidente do Vitória de Guimarães confiante na passagem à fase de grupos

Com a primeira mão da eliminatória agendada para quinta-feira, às 19:30 (hora de Lisboa), na ‘casa emprestada’ do adversário, em Giurgiu (cidade 60 a quilómetros a sul da capital Bucareste), o dirigente sublinhou os "elevados níveis de confiança", a "motivação" e o "querer" dos jogadores vitorianos para conseguirem um resultado que os aproxime da meta traçada.



"Estamos no ‘play-off’. O nosso objetivo, como sempre comunicámos, é atingir a fase de grupos. Estamos confiantes nesse objetivo. Respeitamos este adversário, tal como os anteriores, mas estamos focados no objetivo e crentes de que o vamos atingir", disse, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, antes do para Roménia.



Questionado sobre as possíveis entradas e saídas do plantel até 31 de agosto, data de encerramento do mercado de transferências, Miguel Pinto Lisboa frisou que "nada está fechado" até ao último dia.



Os dois últimos reforços confirmados pelo Vitória, o médio Poha (ex-Rennes, França) e o avançado Bruno Duarte (ex-Lviv, Ucrânia) já podem ser utilizados pelo treinador Ivo Vieira no primeiro jogo com o FCSB.



O Vitória de Guimarães defronta o FCSB, da Roménia, na quinta-feira, às 19:30 de Lisboa, num encontro marcado para o Estádio Marin Anastasovici, na cidade de Giurgiu, e arbitrado pelo esloveno Matej Jug.



Lista de 20 convocados:



- Guarda-redes: Miguel Silva, Douglas e Miguel Oliveira.



- Defesas: Sacko, Lucas Soares, Tapsoba, Frederico Venâncio, Pedro Henrique, Bondarenko, Florent e Rafa Soares.



- Médios: Al Musrati, Pepê, Poha, André Almeida e João Carlos Teixeira.



- Avançados: Rochinha, Davidson, Bruno Duarte e Alexandre Guedes.