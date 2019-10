Liga Europa. Bruno Fernandes empurra Sporting para a vitória

Inês Geraldo - RTP Comentários 03 Out, 2019, 22:05 | Liga Europa

Equipa do Sporting festeja com Bruno Fernandes | Manuel de Almeida - EPA

Os primeiros 20 minutos de jogo não podiam ter sido piores para a equipa de Silas. O LASK entrou melhor na partida e logo no primeiro minuto obrigou Renan Ribeiro a duas defesas difíceis. Os austríacos continuaram a pressionar e a chegar com facilidade à baliza do Sporting e Potzmann esteve perto de inaugurar o marcador.





Algo que aconteceu após o quarto de hora, com uma perda de bola de Mathieu, Raguz recebe à entrada da área, o jogador trabalha bem sobre Doumbia e remata forte para o golo do LASK, sem hipóteses para Renan Ribeiro. Os austríacos continuaram a mandar no jogo e Goinginger (por duas vezes) e Raguz causaram calafrios à defesa leonina.





De destacar, na primeira parte, um lance de perigo do Sporting, com um cabeceamento de Miguel Luís, a cruzamento de Acuña, que foi para fora. A segunda metade começou tal como a primeira, com Trauner e Goinginger (novamente com dois remates) quase a fazerem o segundo golo do LASK.





No entanto, o Sporting conseguiu dar a volta ao guião e aos 58 minutos, Luiz Phellype correspondeu da melhor maneira a um pontapé de canto de Bruno Fernandes, colocando o esférico fora do alcance de Schlager. Cinco minutos depois, o avançado brasileiro descobriu o internacional português descaído pela direita e, sem contemplações, Bruno Fernandes fez o segundo golo do Sporting.





Um grande remate, colocado, que bateu no poste antes de entrar na baliza do LASK Linz. A perder, a equipa da Áustria foi à procura do empate e João Klauss e Goinginger deram o protagonismo a Renan Ribeiro, que fez duas grandes defesas a dois disparos muito perigosos do adversário.







Até ao fim da partida, o LASK tentou o golo da igualdade e Trauner esteve perto de o conseguir com um cabeceamento perto da trave da baliza do Sporting. No último lance do jogo, o Sporting conseguiu aproveitar o balanceamento da equipa austríaca num contra-ataque mas Luiz Phellype não conseguiu bater Schlager.





Os Leões seguraram o resultado de 2-1 até ao fim da patida e festejaram os primeiros três pontos na Liga Europa. Com este resultado, o Sporting fica com os mesmos três pontos do LASK e ainda está a três do PSV Eindhoven, que derrotou o Rosenborg por 4-1.