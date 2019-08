Liga Europa. Conheça os adversários das equipas portuguesas

RTP Comentários 30 Ago, 2019, 16:31 / atualizado em 30 Ago, 2019, 16:40 | Liga Europa

O FC Porto integra o grupo F e defronta as equipas do Young Boys, Feynoord e Glasgow Rangers. No grupo D, a equipa do Sporting integra defronta as equipas do PSV, Rosenborg e Lask Linz. O SC Braga integra o Grupo K da Liga Europa e defronta as equipas do Besiktas, Wolverhampton e Slovan. Por fim, o Vitória de Guimarães está colocado no Grupo F da Liga Europa e defronta as equipas do Arsenal, Eintracht e Standard de Liége.



Eis a constituição dos grupos:



Group A – Sevilha, Apoel Nicosia, Qarabag, Dudelange



Group B – Dínamo Kiev, Copenhaga, Malmo, Lugano



Group C – Basileia, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor



Group D – Sporting, PSV Eindhoven, Rosenborg, LASK



Group E – Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj



Group F – Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Liege, V. Guimarães



Group G – FC Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers



Group H – CSKA Moscovo, Ludogorets, Espanyol, Ferencváros



Group I – Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandriya



Group J – Roma, Borussia Moenchengladbach, Istanbul Basaksehir, Wolfsberger



Group K – Besiktas, Sp Braga, Wolverhampton Wanderers, Slovan Bratislava



Group L – Manchester United, Astana, Partizan Belgrade, AZ Alkmaar



Na cerimónia foi também divulgado o vencedor do prémio de melhor jogador da Liga Europa na época passada, ao qual concorriam: Olivier Giroud (Chelsea), Eden Hazard (ex-Chelsea, agora Real Madrid) e Luka Jovic (ex-Eintracht Frankfurt, agora Real Madrid).



O vencedor foi Eden Hazard (ex-Chelsea, agora Real Madrid).



Sem prejuízo de eventuais acertos o calendário da fase de grupos é o seguinte:





Setembro





Outubro





Novembro





Dezembro





20 de Setembro: 1ª jornada4 de Outubro: 2ª jornada25 de Outubro: 3ª jornada8 de Novembro: 4ª jornada29 de Novembro: 5ª jornada13 de Dezembro: 6ª jornada17 de Dezembro: Sorteio dos 16 avos-de-final, Nyon