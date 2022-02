Liga Europa. FC Porto e Braga tentam garantir os "oitavos"

Primeiro a entrar em ação, às 18h45 locais (17h45 em Lisboa), a equipa de Sérgio Conceição parte com um golo de avanço, do espanhol Toni Martínez, que "bisou" no Dragão (37 e 49 minutos), depois de Zaccagni adiantar os romanos (23).Caso consiga o apuramento, na sua sexta presença na Liga Europa, o FC Porto repete os "oitavos" de 2010/11 e 2013/14, sendo que na primeira ocasião venceu o troféu (1-0 ao Sporting de Braga, na final) e na segunda foi eliminado nos "quartos", perante o Sevilha.O Sheriff, em reduto alheio, apresenta no currículo em 2021/22 a vitória sobre o Real Madrid, por 2-1, conseguida, em 28 de setembro de 2021, com golos do uzbeque Jasur Jakhshibaev e do luxemburguês Sebastien Thill, na Liga dos Campeões.Thill também marcou aos "arsenalistas" na primeira mão, aos 43 minutos, de grande penalidade, tal como o maliano Adrama Traoré, que faturou aos 83, selando o 2-0 final.

À oitava presença na segunda prova da UEFA, o Sporting de Braga procura, como o FC Porto, a terceira presença nos "oitavos", nos quais esteve em 2010/11 e 2015/16, épocas em que chegou à final e ficou-se nos quartos de final, respetivamente.