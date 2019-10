Liga Europa. FC Porto sai derrotado de Roterdão

Inês Geraldo - RTP Comentários 03 Out, 2019, 20:31 | Liga Europa

O FC Porto começou o jogo em Roterdão a pressionar o adversário. Aos oito minutos, num lance estudado, Alex Telles solicitou Nakajima que já na área holandesa picou o esférico sobre Vermeer. O remate, perigoso, passou por cima da baliza do Feyenoord.





Aos 20 minutos, Alex Telles foi servido por Nakajima foi até à linha e cruzou para Zé Luís. Em queda, o cabo-verdiano rematou por cima. Pouco depois, o Feyenoord deu o primeiro sinal de perigo, com um remate forte de Haps à entrada da área, que passou por cima da baliza de Marchesín.





Larsson também tentou a sorte, sem sucesso, e aos 37 minutos Pepe esteve perto de inaugurar o marcador. Após a marcação de um pontapé de canto, o internacional português cabeceou ao primeiro poste e viu Vermeer a fazer uma grande defesa. Marcano estava por perto do guardião holandês e não conseguiu a recarga.





A primeira parte fechou com um calafrio para o FC Porto. Numa jogada de ataque pelo lado direito do ataque do Feyenoord, Marcano cortou um cruzamento e quase traiu Marchesín.





Foto: Zé Luís não foi feliz na partida em Roterdão - EPA







Os segundos 45 minutos começaram com o golo dos holandeses. Atrapalhação na defesa portista, Larsson aproveitou para cruzar e a bola sobrou para Toornstra que rematou de primeira e colocado para o primeiro tento da partida. Poucos minutos depois, Marchesín fez a defesa da noite a um remate à queima roupa de Toornstra.





À passagem da hora de jogo, uma jogada estudada terminou com Otávio a rematar à trave da baliza de Vermeer, sendo que Berghuis fez o mesmo poucos minutos depois. Larsson esteve perto de fazer o 2-0 e aos 68 minutos, Marega tem um falhanço incrível. Servido por Soares, o maliano atirou para a bancada mesmo à frente da baliza.





Depois de substituir Zé Luís, Luís Díaz teve uma oportunidade de ouro para empatar mas viu o disparo voltar a beijar a trave da baliza de Vermeer. Uribe também tentou a sorte em arco mas seria o Feyenoord a sentenciar a partida.





Aos 80 minutos, uma má saída do FC Porto levou à recuperação da posse de bola por parte dos holandeses, Karsdorp pegou no esférico, galgou metros pelo meio-campo portista sem oposição e já na área bateu facilmente Marchesín.





Um duro golpe nas aspirações da equipa de Sérgio Conceição que ainda tentou chegar ao golo de honra com remates perigosos de Luís Díaz e Soares.





Com este resultado, o FC Porto continua com três pontos. Ao fim de duas jornadas e depois da vitória do Young Boys frente ao Rangers, todas as equipas do Grupo G têm um triunfo e uma derrota.