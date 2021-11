Liga Europa. Matej Jug arbitra o Midtjylland-Sporting de Braga

No jogo, com início marcado para as 17h45 (horas de Lisboa), na Arena Herning, em Herning, Matej Jug contará com Matej Zunic e Manuel Vidali como árbitros assistentes, enquanto no videoárbitro estará Rade Obrenovic, também da Eslovénia.



O Sporting de Braga tenta assegurar a continuidade na Liga Europa, com a equipa de Carlos Carvalhal a precisar apenas de um empate para garantir que, a duas jornadas do final, fica entre os dois primeiros do grupo.



A entrada direta nos oitavos de final, garantida apenas nesta fase pelo vencedor do grupo, também é possível já na quinta-feira, se os bracarenses vencerem e os sérvios do Estrela Vermelha, que recebem o Ludogorets, não.



No grupo F, o Sporting de Braga é primeiro, com nove pontos, seguido do Estrela Vermelha, com sete, enquanto o Midtjylland soma cinco, e os búlgaros do Ludogorets apenas um ponto.



Em outras nomeações, a UEFA indicou também hoje o árbitro português Artur Soares Dias para o jogo da Liga Europa entre Lokomotiv Moscovo e Lazio, e o de António Nobre para o embate entre o Mura e o Tottenham, mas da Liga Conferência Europa.