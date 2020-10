Liga Europa. Ricardo Horta e Paulinho querem destronar Alan

Os dois jogadores lusos estrearam-se da melhor forma na edição 2020/21 da Liga Europa, já que Paulinho marcou, aos 78 minutos, o segundo golo dos "arsenalistas", na receção aos gregos do AEK Atenas (3-0), e Ricardo Horta fechou a contagem, aos 88.O avançado "arsenalista", agora com 26 anos, não marcou mais nessa temporada e, na segunda (2017/18), também só faturou uma vez, no que foi o último golo da equipa, num insuficiente 1-0 ao Marselha, nos 16 avos de final, após 0-3 em França.Em 2018/19, o Sporting de Braga só cumpriu dois jogos nas taças europeias e Ricardo Horta aproveitou para ultrapassar Paulinho, já que marcou nos dois jogos com o Zorya - que vai reencontrar -, um fora (1-1) e outro em casa (2-2).





Registo recente é animador







Paulinho marcou dois ao Brondby, na terceira pré-eliminatória, e dois ao Besiktas, um ao Wolverhampton e um ao Slovan Bratislava, na fase de grupos, e Ricardo Horta apontou um aos dinamarqueses, três aos russos do Spartak Moscovo, no "play-off", um aos ingleses e um aos turcos.Já na presente temporada, ambos marcaram ao AEK e estão muito perto de afastar do primeiro lugar do "ranking" o brasileiro Alan, que marcou os seus 11 golos entre 2008/09 e 2015/16, incluindo seis na "Champions", competição que Ricardo Horta e Paulinho nunca disputaram e os "arsenalistas" não jogam desde 2012/13.