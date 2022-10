Liga Europa. Ronaldo volta à titularidade e aos golos

O internacional português já tinha falhado um golo de forma incrível, aos 59 minutos, ao rematar por cima da barra em posição favorável de golo, mas acabou por marcar aos 81 minutos, após um cruzamento de Bruno Fernandes e uma primeira defesa do guarda-redes ucraniano Maksym Koval.Cristiano Ronaldo, que soma três golos esta época, regressou à equipa, após a polémica em torno da sua recusa em entrar no jogo com o Tottenham, da Premier League, e depois de ter sido afastado da partida com o Chelsea.O triunfo do Manchester United nunca esteve em causa e iniciou-se aos 44 minutos com um golo de outro português, o lateral direito Diogo Dalot, que marcou de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, e ampliado aos 65, por Marcus Rashford.

Depois da polémica, CR7 voltou, marcou e o Manchester United venceu (3-0), em Old Trafford.





Para além do regresso do avançado português (afastado do último jogo depois de se ter recusado a entrar na partida contra o Tottenham), o jogo desta quinta-feira marca também a confirmação do apuramento dos red devils para a fase a eliminar da Liga Europa, ainda que o primeiro lugar do grupo, que garante passagem aos oitavos diretamente, obrigue a uma vitória por mais do que um golo na casa da Real Sociedad, na última jornada.





Os comandados de Erik Ten Hag ocupam o segundo posto do Grupo E com 12 pontos e a equipa moldava permanece em terceiro lugar com apenas três pontos. O líder é a Real Sociedad, com os espanhóis e os ingleses a estarem já apurados.