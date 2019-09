Liga Europa. Sporting CP lutou mas foi derrotado pelo PSV

Inês Geraldo - RTP Comentários 19 Set, 2019, 20:19 / atualizado em 19 Set, 2019, 20:22 | Liga Europa

Uma partida em que os Leões começaram com mais posse de bola e a pressionar o PSV no seu meio-campo. O primeiro remate da partida surgiu apenas aos 12 minutos por intermédio do PSV e Bruno Fernandes mostrou-se aos 16 com um pontapé forte que Zoet defendeu.





Três minutos depois, o Sporting sofre o primeiro da noite. Contra-ataque muito rápido dos holandeses, Malen recebe pela esquerda, flete para o centro do campo e remata ao poste de Renan, vendo o esférico entrar na baliza leonina. A bola ainda bateu no pé de Luís Neto, que fazia a cobertura do lance.





Aos 25 minutos, o lado direito do ataque do PSV voltou a fazer estragos. Bruma foi solicitado em profundidade, fez o cruzamento e Coates colocou a bola na própria baliza, ao tentar cortar o lance. O Sporting conseguiu responder à desvantagem de dois golos e marcou.





Bruno Fernandes, de grande penalidade, reduziu a distância no marcador com um pontapé fulminante sem hipóteses para Zoet.





Na segunda metade, o Sporting tinha esperança de conseguir o empate mas logo aos 48 minutos, Baumgartl aproveitou a passividade da defesa do Sporting para fazer o 3-1, após a marcação de um pontapé de canto. Bruno Fernandes foi o rosto da luta do Sporting e cabeceou aos 55 minutos ao poste e obrigou Zoet a uma grande defesa três minutos depois.





Pouco depois, Renan fez duas boas defesas e evitou o quarto golo do PSV e Zoet foi novamente chamado à partida com uma grande defesa a remate forte de Bruno Fernandes. Na recarga, Miguel Luís falhou a baliza. Poucos minutos depois, Pedro Mendes, jogador da equipa sub-23 do Sporting, entrou e marcou.





O avançado recebeu, fora da área, de costas para a baliza e à meia-volta marcou um grande golo a Zoet. Até ao fim da partida, o Sporting não conseguiu chegar ao empate e acabou por perder o primeiro jogo da fase de grupos da Liga Europa por 3-2.