Liga Europa. Sporting vence na Noruega e lidera Grupo D

Um jogo que começou morno, apesar das temperaturas negativas sentidas em Trondheim. Luís Neto deu o primeiro aviso aos 12 minutos e ao quarto de hora, o internacional português cruzou de forma certeira para o cabeceamento fulminante de Seba Coates, que marcou o primeiro golo da noite.





O Sporting a colocar-se em vantagem na Noruega, perante um Rosenborg que tentou o empate perto da meia-hora, num livre marcador por Soderlund. Renan defendeu com dificuldade e Hovland, na recarga, atirou por cima. Logo a seguir, Bruno Fernandes rematou forte mas à figura do guardião da equipa norueguesa.





No entanto, já perto do intervalo, o capitão dos Leões não perdooou e fez o 2-0. Depois de uma boa recuperação a meio-campo de Doumbia, Bruno Fernandes recebeu o esférico pelo lado direito do ataque leonino, fletiu para dentro e rematou para o golo, sem hipóteses para Hansen.





Trondsen desperdiçou à frente da baliza de Renan e Vietto ainda esteve perto do 3-0, com um remate forte por cima, a cruzamento de Bolasie.





Nos segundos 45 minutos, o Rosenborg tentou reduzir distâncias. Pressionou o Sporting, assustou num ou noutro lance Renan mas foi a equipa de Silas que esteve perto do 3-0. Já nos últimos dez minutos, Vietto recuperou a bola na área norueguesa e rematou em cheio na cara de Hansen.





O lance mais perigoso do Rosenborg surgiu quatro minutos depois, com um pontapé de Lundemo ao poste da baliza do Sporting. Renan mostrou bons reflexos e ainda defendeu a recarga. Rafael Camacho também esteve perto de festejar, com um remate cruzado que passou perto dos postes da baliza de Hansen.





Com este resultado, o Sporting passa a somar nove pontos e passa para o primeiro lugar do Grupo D. Os Leões beneficiam da derrota do PSV na Áustria, frente ao LASK Linz, por 4-1.