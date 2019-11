Liga Europa. Vitória de Guimarães procura primeiros pontos na receção ao Arsenal

Há duas semanas, em Londres, os vimaranenses estiveram em vantagem por duas vezes, mas acabaram por ceder nos últimos 10 minutos, tendo perdido por 3-2 e sofrido o golo da derrota já no terceiro minuto de compensação.

Neste encontro antecipado da segunda competição europeia de clubes, agendado para as 15h50, o Vitória tenta redimir-se não só da derrota frente aos "gunners", mas também dos desaires no terreno dos belgas do Standard Liège (2-0) e na receção aos alemães do Eintracht Frankfurt (1-0).





Sem jogadores castigados os minhotos preparam-se para incluir no "onze" titular o médio Poha e o avançado Davidson que nos últimos dias treinaram condicionados.





Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o treinador dos "conquistadores", Ivo Vieira, disse prever um jogo mais difícil do que em Londres e aposta no equilíbro para levar a melhor sobre os londrinos.















O Arsenal lidera o agrupamento, com nove pontos, seguido de Eintracht Frankfurt, com seis, e Standard Liège, com três, enquanto o Vitória de Guimarães ocupa o quarto posto, ainda sem qualquer ponto.O jogo vai ser arbitrado pelo turco Halis Ozkahya.